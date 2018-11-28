В Башкирии снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

СЕГОДНЯ 07:21 2018-11-28T07:21:15+03:00

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На сегодняшний день в Башкирии проживает 21 тысяча человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. По данным статистики, обнародованной Роспотребнадзором, всего в республике зарегистрировано 13 тысяч мужчин и 8 тысяч женщин с этим диагнозом.

По данным того же Роспотребнадзора, около 12 тысяч ВИЧ-инфицированных проживает в городах, 6,8 тысяч человек в сельской местности. Еще 1653 человека находятся в учреждениях УФСИН России, а 800 инфицированных считаются лицами без определенного места жительства.

Заболеваемость ВИЧ в республике на данный момент составляет 54,2 человека на 100 тысяч населения. По сравнению с прошлым годом, этот показатель снизился на 3,7% - с 56,3 до 54,2 человека.