2018-11-28T07:05:02+03:00
Политика

Радий Хабиров рассказал о планах по благоустройству Уфы

В Доме Республики состоялась встреча врио главы региона и мэра башкирской столицы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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В минувший вторник, 27 ноября, в Доме Республики состоялась встреча Радия Хабирова и Ульфата Мустафина. Врио главы Башкирии обсудил с мэром Уфы планы по благоустройству башкирской столицы.

В совещании также приняли участие члены республиканского правительства и чиновники администрации Уфы. В ходе общения Хабиров завил, что руководство республики, безусловно, будет добиваться того, чтобы в каждом городе были парки и скверы.

- Уфа – миллионный город. Он обладает уникальными ландшафтами, потенциалом, окружён речными объектами. Поэтому думаю, что у нас есть возможность, используя удивительные природные качества Уфы, сделать хорошее место для того, чтобы жители могли гулять, отдыхать и наслаждаться нашей природой, - заявил Радий Хабиров.

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