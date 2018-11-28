2018-11-28T06:52:34+03:00
Происшествия

Стало известно состояние пострадавших при пожаре на заводе в Стерлитамаке

В больницу к рабочим приехал и.о. главы минздрава Рафаэль Яппаров
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба минздрава РБФото: пресс-служба минздрава РБ
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Вчера вечером в Стерлитамак экстренно выехал и.о. министра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров. Он навестил в городской больнице №1 пострадавших в жутком пожаре на заводе «Синтез-каучук». Как отметили врачи, одного из пострадавших могу перевести в Уфу, в Ожоговый центр при 18-й больнице. Это будет сделано, если состояние мужчины ухудшится.

- Состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации, - рассказали в пресс-службе минздрава Башкирии.

Напомним, вчера, 27 ноября, на предприятии «Синтез-каучук» произошло ЧП, в результате которого пострадали четыре человека. Как только стало известно о возникновении пожара, на место незамедлительно прибыли 24 единицы техники и 44 человека личного состава. Сейчас обстоятельства возгорания на предприятии изучают дознаватели МЧС и сотрудники следкома по Башкирии.

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