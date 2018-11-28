В Башкирии без вести пропал 34-летний Ленар Романов

СЕГОДНЯ 06:30 2018-11-28T06:30:06+03:00

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Уже две недели в Башкирии ищут 34-летнего Ленара Романова. 13 ноября мужчина ушел из дома в селе Красная Горка Нуримановского района в неизвестном направлении. С тех пор от него не было вестей.

Родные и близкие пропавшего обеспокоены: мужчина страдает эпилепсией и нуждается в медицинской помощи.

Приметы Ленара: рост 170 см, среднее телосложение, короткие седые волосы, карие глаз, нос приплюснут, губы тонкие.

В день пропажи на нем была брезентовая куртка-спецовка с брюками "горка", сапоги-дутыши защитного цвета на липучках и бейсболка.

Особые приметы: на левом плече и ключице татуировка в виде скорпиона.

Всех, кто обладает сведениями о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить либо в полицию 02, 020, либо волонтерам: 8-927-969-89-19 или 8-917-383-56-87 (координатор по Иглинскому и Нуримановскому районам).