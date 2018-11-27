Уфимский "дом смерти" обнесли забором

СЕГОДНЯ 18:39 2018-11-27T18:39:38+03:00

Теперь проникнуть в недостроенную многоэтажку не так просто

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Долгострой на улице Кирова в Уфе давно приобрел печальную славу. Во многом из-за того, что доступ туда был открыт, невзирая на опасности, которые таит в себе недостроенная многоэтажка.

С этим долгостроем, напомним, связаны несколько трагических историй. Сначала в шахте лифта здания обнаружили мертвой пропавшую студентку БГМУ, затем игравшая здесь школьница получила перелом позвоночника, упав с пятого этажа.

С недавних пор зловещее строение обнесли забором. Как сообщает телеканал Вся Уфа, ограждения, судя по следам вокруг, не останавливают любителей приключений, экстремальных селфи и лиц без определённого места жительства. Вместе с тем забор может стать препятствием хотя бы для маленьких детей, которые легко могли покалечиться на стройплощадке.

Местные жители отмечают, что с появлением ограды исчез строительный мусор и сократилось число пожаров. Раньше, по их словам, вблизи недостроя что-то полыхало почти ежедневно.

- Меньше стало людей странных, меньше бомжей, алкашей, наркоманов, - рассказал журналистам местный житель Марк Калимуллин.

Горожане надеются, что проблем станет еще меньше, когда его все-таки достроят. Эта возможность сейчас обсуждается властями.

Инвестор и генподрядчик строительства дома, напомним, отправились за решетку за мошенничество, так как потратили деньги дольщиков на свои нужды.