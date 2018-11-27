В Башкирии прогнозируется сильный ветер и мороз – МЧС

СЕГОДНЯ 17:07 2018-11-27T17:07:44+03:00

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Завтра, 28 ноября, на Башкирию вновь обрушатся неприятные погодные явления. Погода начнет портиться уже ночью. В регионе пройдет небольшой снег и похолодает до -13..-18 градусов.

Днем столбик термометра поползет вверх. Воздух прогреется до -4..+1 градуса, а по северу сохранится морозец -6..-11 градусов. Зато и снега в северо-западных районах выпадет немного, а вот по югу ожидаются метели и мокрый снег. Как следствие – снежные заносы на дорогах, гололедица и накат.

Опасность будет представлять и ветер, его порывы могут достичь 18 м/с.

- На отдельных участках автодорог утром и днем туман, ухудшение видимости в явлениях до 500м и менее, - говорится в сообщении МЧС по региону.