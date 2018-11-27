«Поиски результатов не дали»: пропавшего с теплохода в Башкирии мужчину ищут водолазы

СЕГОДНЯ 17:54 2018-11-27T17:54:11+03:00

Они уже два дня обследуют реку

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Пропавшего 55-летнего Леонида Самойлова ищут с пятницы, 23 ноября. В день пропажи он был на теплоходе, где трудился электриком, и, вероятно, упал в реку.

К поискам мужчины подключились водолазы из аварийно-спасательной службы госкомитета РБ по ЧС. В ведомстве сообщили, что они два дня прочесывали Белую близ деревни Исмаилово Дюртюлинского района, но, увы, без результата.

Родные пропавшего надеются, что мужчина жив, просто сошел с теплохода, никого не предупредив. Его исчезновением заинтересовалась и полиция, и Гострудинспекция Башкирии.

В госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям отмечают, что пока нет прогресса и в поисках 49-летнего мужчины. Его тоже ищут водолазы. Он пропал 17 ноября у водоема в селе Уязы-Тамак.