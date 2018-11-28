Была у подруги: в Уфе прекращены поиски 22-летней Марины Сагитовой

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-28T06:00:00+03:00

Девушка отправилась в гости, а вот родителям об этом сообщить забыла

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В Уфе прекращены поиски 22-летней Марины Загитовой, которая пропала утром 26 ноября при крайне странных обстоятельствах. Девушка отправилась в больницу, на прием к зубному врачу, но домой так и не вернулась. Взволнованные родители немедленно написали заявлению в полицию, поскольку у Марины имелись проблемы со здоровьем, и в любой момент ей могла понадобиться медицинская помощь.

К счастью, сегодня, 27 ноября, стало известно, что девушка нашлась живой и невредимой.

- Марину нашла полиция, - рассказывает мама девушки. – Уж не будем раскрывать всех подробностей, где она находилась. Была у подружки, а нам почему-то сообщить об этом не удосужилась. Главное, что она сейчас дома, с ней все хорошо. Спасибо огромное всем неравнодушным людям, которые нам помогали искать Марину.