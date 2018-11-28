2018-11-28T06:43:42+03:00
Происшествия

Жительница Уфы зарезала своего спутника, приревновав его к другой

Теперь уфимке грозит срок
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Вчера, 26 ноября, карету скорой помощи вызвали в одну из квартир Калининского района Уфы. Она понадобилась 34-летнему мужчине с ножевым ранением груди. Врачи оказали ему первую помощь, но по дороге в больницу он скончался.

Полиции не составило труда выяснить, кто нанес смертельное ранение. Нож, как оказалось, держала 34-летняя подруга погибшего. Чуть ранее они в компании из шести человек распивали алкоголь. Разгоряченной спиртным женщине показалось, что ее кавалер проявляет интерес к другой даме. Охваченная ревностью она ударила спутника ножом в грудь. Врачей вызвал хозяин квартиры, который проснулся от шума разборки.

Теперь ревнивице грозит срок за убийство.

- В настоящее время подозреваемая задержана, ей уже предъявлено обвинение, с ней и с очевидцами произошедшего проводятся следственные действия, - пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении ее под стражу на время расследования.

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