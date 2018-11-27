Туроператор прокомментировал информацию об "уфимских заложниках в Китае"

СЕГОДНЯ 16:24 2018-11-27T16:24:03+03:00

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В неприятной ситуации оказались группа туристов из Башкирии, отправившаяся на отдых в китайский Хайнань по путевкам туроператора «Жемчужная река». По словам отдыхающих, по прибытии выяснилось, что жить им предстоит не в тех отелях, где планировалось. Вместо этого их расселяют по отдаленным гостиницам.

- Нас около 20 человек, и это только с одного автобуса, что происходит на других автобусах с туристами из Уфы - мы пока не знаем! Предлагают какие-то "хорошие отели" (без объяснения названия), которые находятся в десятках километрах от запланированного нами места пребывания, - приводит слова возмущенных отдыхающих kuzpress.ru.

Люди жалуются, что друзей и семьи пытаются расселить в разные отели.

Сам туроператор информацию о произошедшем не подтверждает.

- Данная информация не соответствует действительности, - заявили в пресс-службе туристической компании. - Всем нашим туристам предоставляются заказанные ими номера. По каждому из туристов, при сообщении нам номера путевки, мы проинформируем и уточним, где он и что с ним.