2018-11-27T14:58:56+03:00
Звезды

Элвин Грей рассказал, кем хотел стать в детстве

Артист видел себя на месте президента
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Полпредство Татарии на днях устроило в Москве мотивационное шоу для молодежи. На мероприятии присутствовали Рустем Минниханов, герои России, кардиохирурги и гимнастки. На встрече был и Элвин Грей, который сделал неожиданное заявление, пишет «Бизнес Онлайн». Радик признался, что хотел одно время стать президентом, а потом... забыл, что он башкир.

- Все мои сверстники отвечали, что хотят стать пожарными, врачами… А я говорил, что хочу стать президентом, - говорил Юльякшин. - Но потом понял, что это не мое. Я не слушал учителей. Все мои мысли были заняты музыкой».

«Лучше мне петь, чем стоять тут и что-то вам объяснять», - цитирует слова Радик издание.

К слову, Элвин не на шутку разоткровенничался – рассказал залу о своих первых концертах в деревнях, как перебрался в Москву и работал тут помощником в студии.

Когда его стали звать на концерты, Радик понял – он подходит к тому, к чему шли. Рассказал он и о своей главной цели – «продвинуть нашу татарскую эстраду. Это мечта детства».

- Мы будем работать над тем, чтобы татарскую музыку слушали не только в России, но и по всему миру. Чтобы наши национальные деятели не стеснялись слушать нашу родную музыку, Алла бирса, - подытожил Радик.

Напомним, что совсем недавно татаро-башкирский певец заявил, что он самый настоящий башкир, однако в своем выступлении на мероприятии о башкирском языке нет и речи.

- Я родился в Башкортостане. Мой язык башкирский, мой дух башкирский, - ответил на вопрос о выборе национальности в предстоящей переписи населения Юльякшин.

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