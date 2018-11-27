В национальном парке «Башкирия» камера засняла обедающего бобра

СЕГОДНЯ 19:23 2018-11-27T19:23:05+03:00

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Полуночничающий бобер попал в объектив камеры, установленной в национальном парке «Башкирия». Фотоловушка засняла, как животное лакомится корой дерева, сгрызая её своими острыми резцами.

Сотрудники парка объясняют, что бобер не случайно вышел трапезничать ночью. Эти млекопитающие вообще активны преимущественно в сумерках и с восходом луны.

Видимо, бобр решил подкрепиться перед морозами, ведь зимой эти зверьки почти не показываются на поверхности. Питаются они в этот период тем, что заготовили заранее.