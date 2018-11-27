2018-11-27T19:23:05+03:00
Общество

В национальном парке «Башкирия» камера засняла обедающего бобра

Животное решило полакомиться корой
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Вместо того чтобы спать, бобр решил подкрепитьсяВместо того чтобы спать, бобр решил подкрепиться
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Полуночничающий бобер попал в объектив камеры, установленной в национальном парке «Башкирия». Фотоловушка засняла, как животное лакомится корой дерева, сгрызая её своими острыми резцами.

Сотрудники парка объясняют, что бобер не случайно вышел трапезничать ночью. Эти млекопитающие вообще активны преимущественно в сумерках и с восходом луны.

Видимо, бобр решил подкрепиться перед морозами, ведь зимой эти зверьки почти не показываются на поверхности. Питаются они в этот период тем, что заготовили заранее.

Бобр обедает в нацпарке Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА

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