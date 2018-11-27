Верховный Суд Башкирии вынес приговор убийце беременной женщины

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-27T16:34:04+03:00

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Сегодня, 27 ноября, Верховный суд Башкирии поставил точку в громком деле об убийстве 33-летней Зебо Садритдиновой. Зимой прошлого года она внезапно пропала и ее близкие обратились за помощью к волонтерам-поисковикам и полицейским. Почти два месяца беременную женщину искали по всей республике. В феврале 2017 года ее тело было обнаружено неподалеку от Уфы.

Вскоре выяснилось, что Зебо была жестоко убита вместе с еще народившимся ребенком в чреве. Под подозрение тут же попал 30-летний уфимец, который, чуть позже признал свою вину.

По версии следствия, мужчина познакомился с Зебо в 2016 году. Тогда же у них завязались интимные отношения. Спустя некоторое время женщина заявила, что беременна от него. Новость о том, что он станет отцом, буквально привела в ярость мужчину, ведь он был женат.

Более того, его законная супруга сама носила ребенка. Боясь того, что о его отношениях на стороне станет известно супруге, мужчина потребовал от любовницы сделать аборт, на что Зебо ответила отказом.

Испугавшись, что женщина расскажет об их связи жене, мужчина вывез ее в безлюдное место и несколько раз ударил ножом в шею. От полученных ран несчастная скончалась на месте. Затем изверг закопал тело женщины и спрятал орудие убийства.

-Сегодня Верховный суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима и ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Башкирии.