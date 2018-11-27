2018-11-27T20:01:56+03:00
Общество

Перед Горсоветом в Уфе начали строить ледовый городок

Уже появились каркасы горок
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: администрация УфыФото: администрация Уфы
Изменить размер текста:

На площади им. Ленина в Уфе началось строительство ледового городка. Он вырастет вокруг 30-метровой ели, которую на прошлой неделе доставили в столицу Башкирии из Благовещенского района.

На площади уже кипит работа: возводятся каркасы для двух ледяных горок и готовятся площадки для ледового лабиринта и символа наступающего 2019-го года – желтой свиньи. Скульптуры изо льда украсят подсветкой, чтобы в сумерках площадь приобретала по-настоящему праздничный вид.

В администрации Уфы уточнили, что все углы скульптур и горок спилят так, чтобы о них нельзя было травмироваться.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Башкирии платил за покупки поддельными тысячными купюрами
В национальном парке «Башкирия» камера засняла обедающего бобра
Уфимский "дом смерти" обнесли забором
«Поиски результатов не дали»: пропавшего с теплохода в Башкирии мужчину ищут водолазы
Премьер-министр Башкирии уходит в отставку
В Башкирии прогнозируется сильный ветер и мороз – МЧС
Верховный Суд Башкирии вынес приговор убийце беременной женщины
Туроператор прокомментировал информацию об "уфимских заложниках в Китае"
Житель Башкирии в приступе ревности ударил приятеля отверткой в живот
Элвин Грей рассказал, кем хотел стать в детстве
В Уфе школьный автобус столкнулся с «семеркой»
В Уфе ищут угнанную Daewoo Nexia
Следком начал проверку по факту пожара на заводе в Башкирии
Парад Арт-Ёлок в Уфе
В Уфе из-за прорыва трубы сотни людей остались без воды