Перед Горсоветом в Уфе начали строить ледовый городок

СЕГОДНЯ 20:01 2018-11-27T20:01:56+03:00

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На площади им. Ленина в Уфе началось строительство ледового городка. Он вырастет вокруг 30-метровой ели, которую на прошлой неделе доставили в столицу Башкирии из Благовещенского района.

На площади уже кипит работа: возводятся каркасы для двух ледяных горок и готовятся площадки для ледового лабиринта и символа наступающего 2019-го года – желтой свиньи. Скульптуры изо льда украсят подсветкой, чтобы в сумерках площадь приобретала по-настоящему праздничный вид.

В администрации Уфы уточнили, что все углы скульптур и горок спилят так, чтобы о них нельзя было травмироваться.