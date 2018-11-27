Следком начал проверку по факту пожара на заводе в Башкирии
Следком республики заинтересовался пожаром на предприятии «Синтез-каучук» в Стерлитамаке. По факту ЧП начата доследственная проверка.
Огонь, напомним, охватил один из цехов утром во вторник, 27 ноября. Очевидцы засняли пламя на видео.
В 9:40 по уфимскому времени на место вызвали пожарных. Возгоранию присвоили повышенный ранг опасности. По предварительной версии, в производственном помещении вспыхнул один из химических продуктов – изопентан. В половину 11-го огонь локализовали.
К счастью, жертв удалось избежать, но четверым рабочим потребовалась помощь медиков, их увезли на «скорой».
На месте пожара сейчас работают сотрудники экстренных служб. Следователи опрашивают свидетелей и работников предприятия, в планах – осмотреть место происшествия и установить, насколько серьезно пострадали сотрудники завода.
- Проверке подвергнется и работа предприятия по соблюдению пожарной безопасности, - заявили в региональном Следкоме.
Результаты проверки позволят вынести процессуальное решение.