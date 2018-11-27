2018-11-27T13:28:13+03:00
Происшествия

Следком начал проверку по факту пожара на заводе в Башкирии

В одном из цехов вспыхнул изопентан, пострадали четверо
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В Башкирии загорелся цех крупного завода в СтерлитамакеВ Башкирии загорелся цех крупного завода в Стерлитамаке
Изменить размер текста:

Следком республики заинтересовался пожаром на предприятии «Синтез-каучук» в Стерлитамаке. По факту ЧП начата доследственная проверка.

Огонь, напомним, охватил один из цехов утром во вторник, 27 ноября. Очевидцы засняли пламя на видео.

В 9:40 по уфимскому времени на место вызвали пожарных. Возгоранию присвоили повышенный ранг опасности. По предварительной версии, в производственном помещении вспыхнул один из химических продуктов – изопентан. В половину 11-го огонь локализовали.

К счастью, жертв удалось избежать, но четверым рабочим потребовалась помощь медиков, их увезли на «скорой».

На месте пожара сейчас работают сотрудники экстренных служб. Следователи опрашивают свидетелей и работников предприятия, в планах – осмотреть место происшествия и установить, насколько серьезно пострадали сотрудники завода.

- Проверке подвергнется и работа предприятия по соблюдению пожарной безопасности, - заявили в региональном Следкоме.

Результаты проверки позволят вынести процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Башкирии в приступе ревности ударил приятеля отверткой в живот
Элвин Грей рассказал, кем хотел стать в детстве
В Уфе школьный автобус столкнулся с «семеркой»
В Уфе ищут угнанную Daewoo Nexia
Парад Арт-Ёлок в Уфе
В Уфе из-за прорыва трубы сотни людей остались без воды
Два нетрезвых уфимца напугали людей муляжом гранаты
«Хочется верить, что жив»: в Башкирии разыскивают 55-летнего Леонида Самойлова
Сегодня «Салават Юлаев» принимает на домашнем льду «Автомобилист»
Аэропорт «Уфа» обслужил 3-х миллионного пассажира
В Башкирии под колесами иномарки погибла 44-летняя женщина
На заводе в Башкирии произошел пожар
Время мастеров
На трассе в Башкирии столкнулись «десятка» и «Форд»: есть погибший
В Уфе отчим набросился с ножом на пасынка-подростка
Уфимский артист получил травму в Екатеринбурге
Новым пресс-секретарем мэрии Уфы стал Марсель Байдавлетов
Все уфимские автобусы подключат к ГЛОНАСС до 15 декабря
В Уфе предлагают создать карту закарстованности
В мэрии рассказали, когда в Уфе появятся новые автобусы «Башавтотранса»
Уфу сковали восьмибалльные пробки
Молодая уфимка получит 120 тысяч рублей от «Башавтотранса»
В Уфе полицейские задержали двух «шоколадных» воров
Уфимские полицейские нашли того, кто ворует канализационные люки
Радий Хабиров провел «Транспортный час»
В Уфе выступили «Бурановские бабушки»