В Уфе ищут угнанную Daewoo Nexia

СЕГОДНЯ 14:02 2018-11-27T14:02:45+03:00

Если вы можете помочь в поисках машины, позвоните в дежурную часть ДПС ГИБДД Фото: Рустем АХУНОВ

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В Уфе объявлена в розыск угнанная «Нексия». 27-летний житель Стерлитамака в минувшее воскресенье, 25 ноября, припарковал машину у дома №65а по ул. Зои Космодемьянской. В шесть часов вечера автомобиль был на месте, а утром следующего дня исчез.

В 11:45 владелец заявил о пропаже «ласточки» в дежурную часть полиции Уфы.

В отделе ГИБДД по городу уточнили, что угнанная «Нексия» перламутрово-голубого цвета с номером В 743 СК регион 102. Машина сошла с конвейера в 2007 году, на ней нет сигнализации, зато есть зимняя резина, а стекла сзади тонированы. Капот авто серебристый, его ранее меняли.

Если вы можете помочь в поисках машины, обратитесь в дежурную часть ДПС ГИБДД по городу Уфе: 237-02-02 или 237-84-80. Звонившему гарантируется конфиденциальность.