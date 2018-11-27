Житель Башкирии платил за покупки поддельными тысячными купюрами
Теперь ему грозит срок
Изменить размер текста:
26-летний житель Раевки предстанет перед судом по обвинению в сбыте поддельных банкнот.
В прокуратуре республики рассказали, что в июле молодой человек трижды совершил покупки в магазинах и салоне сотовой связи, расплатившись фальшивыми тысячными купюрами.
Мужчина знал, что деньги поддельные. На банкнотах даже стояла соответствующая подпись – «не является платёжным средством». Однако жажда легкой наживы оказалась сильнее.
Покупателя-обманщика вычислили, его дело скоро поступит для рассмотрения в Альшеевский районный суд. В случае обвинительного приговора мужчине грозят принудительные работы или срок до 8 лет.