Житель Башкирии платил за покупки поддельными тысячными купюрами

СЕГОДНЯ 19:34 2018-11-27T19:34:04+03:00

Теперь ему грозит срок

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26-летний житель Раевки предстанет перед судом по обвинению в сбыте поддельных банкнот.

В прокуратуре республики рассказали, что в июле молодой человек трижды совершил покупки в магазинах и салоне сотовой связи, расплатившись фальшивыми тысячными купюрами.

Мужчина знал, что деньги поддельные. На банкнотах даже стояла соответствующая подпись – «не является платёжным средством». Однако жажда легкой наживы оказалась сильнее.

Покупателя-обманщика вычислили, его дело скоро поступит для рассмотрения в Альшеевский районный суд. В случае обвинительного приговора мужчине грозят принудительные работы или срок до 8 лет.