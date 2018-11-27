2018-11-27T10:47:09+03:00
Спорт

Сегодня «Салават Юлаев» принимает на домашнем льду «Автомобилист»

Подопечные Николая Цулыгина сразятся с лидером КХЛ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
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Сегодня, 27 ноября, уфимский «Салават Юлаев» продолжит домашнюю серию игрой с екатеринбургским «Автомобилистом». В гости к дружине Николая Цулыгина приедет команда, которую без зазрений совести можно назвать главным открытием нынешнего сезона. Сейчас подопечные Андрея Мартемьянова занимают вторую строчку в сводной таблице КХЛ.

В последних трех матчах «Автомобилист» потерпел три поражения подряд, но даже после этого сохранил лидирующие позиции в лиге. Сейчас в активе уральской команды 53 очка в 32 матчах.

В свою очередь, уфимский «Салават Юлаев» бодро начал домашнюю серию – в День рождения клуба подопечные Николая Цулыгина одержали разгромную победу над минским «Динамо» со счетом 6:1. Естественно, юлаевцы попытаются продлить победную серию.

Матч пройдет на «Уфа-Арена» в 19:00 по уфимскому времени. Билеты доступны в кассах «Уфа-Арены» и на сайте tickets.hcsalavat.ru.

Прямую трансляцию поединка в прямом эфире покажут телеканалы МАТЧ ТВ, МАТЧ ТВ HD, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, БСТ и «КУРАЙ» ТВ (на башкирском языке).

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