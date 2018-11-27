Житель Башкирии в приступе ревности ударил приятеля отверткой в живот

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-27T15:46:08+03:00

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Мексиканские страсти разыгрались на днях в одной из квартир Стерлитамака: двое мужчин устроили разборку из-за женщины. В итоге 42-летний местный житель оказался в больнице с колото-резаной раной живота. Полиция установила, что нанес ее 41-летний приятель пострадавшего, судимый прежде за побои.

Мужчины устроили застолье у него дома. По «синей лавочке» хозяин квартиры приревновал гостя к супруге. Перепалка переросла в драку, где основным оружие оказалась отвертка. Подозреваемый в ярости ткнул ею своего оппонента в живот.

Это квалифицировали как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и возбудили уголовное дело. Ревнивца поместили под подписку о невыезде.

- Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до пяти лет, - пояснила Дарина Горчакова, сотрудник управления МВД России по городу Стерлитамаку.