2018-11-27T12:49:52+03:00
Происшествия

В Уфе из-за прорыва трубы сотни людей остались без воды

Коммунальная авария приключилась в Зеленой роще
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Схема: администрация УфыСхема: администрация Уфы
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Сегодня утром, 27 ноября, из-под земли на улице Софьи Перовской полилась вода – произошла утечка на трубопроводе. О ЧП уведомили экстренные службы.

В мэрии Уфы сообщили, что для ремонтных работ водопровод пришлось временно перекрыть. В итоге без холодной воды остался 13-этажный жилой дом №11/1 и соседнее строение – 11/2.

Специалисты уже устраняют повреждения, в ближайшее время дома обещают снова подключить к системе водоснабжения.

«Уфаводоканал» приносит горожанам свои извинения.

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