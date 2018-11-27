В Уфе из-за прорыва трубы сотни людей остались без воды
Коммунальная авария приключилась в Зеленой роще
Схема: администрация Уфы
Изменить размер текста:
Сегодня утром, 27 ноября, из-под земли на улице Софьи Перовской полилась вода – произошла утечка на трубопроводе. О ЧП уведомили экстренные службы.
В мэрии Уфы сообщили, что для ремонтных работ водопровод пришлось временно перекрыть. В итоге без холодной воды остался 13-этажный жилой дом №11/1 и соседнее строение – 11/2.
Специалисты уже устраняют повреждения, в ближайшее время дома обещают снова подключить к системе водоснабжения.
«Уфаводоканал» приносит горожанам свои извинения.