В Башкирии осудили виновника ДТП, где погиб мужчина и пострадал полуторагодовалый малыш

СЕГОДНЯ 17:07 2018-11-28T17:07:00+03:00

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Верховный суд Башкирии ужесточил приговор 21-летнему парню, по вине которого в ДТП погиб мужчина и пострадал ребенок. Авария произошла в минувшем июне на трассе М-5 недалеко от Самохваловки.

Виновник ДТП купил подержанную Toyota Mark II, но не внял советам продавца ехать на минимальной скорости – у машины был неисправен задний редуктор. Парень разогнался на мокрой дороге до 100 километров в час и на «встречке» протаранил Renault Fluence. Японскую иномарку от удара практически разорвало пополам.

Один из пассажиров «Тойоты» погиб в «скорой», а полуторагодовалый ребенок из «Рено» получил тяжелые травмы.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что первоначально суд в Уфе назначил лихачу два года условно, но прокуратура и потерпевшие обжаловали мягкий приговор. Верховный суд оказался суровее и направил водителя на два года в колонию-поселение.