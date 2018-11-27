На заводе в Башкирии произошел пожар
Три человека доставлены в больницу
Фото: ГУ МЧС по Башкирии
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Утром 27 ноября в одном из цехов завода «Синтез-каучук» в Стерлитамаке произошел пожар.
По данным пресс-службы МЧС по региону, загорелся изопентан. Причиной стала протечка в 20-кубовой емкости с продуктом.
- Происходит выгорание продукта методом выжигания, угрозы нет, - говорится в сообщении.
Огонь удалось быстро локализовать, понадобилось четыре лафетных ствола. Известно, что в результате ЧП никто не погиб, однако трех людей доставили в больницу для осмотра.
Экстренные службы продолжают работу на предприятии. Подробности происшествия уточняются.