На заводе в Башкирии произошел пожар

СЕГОДНЯ 09:46 2018-11-27T09:46:09+03:00

Три человека доставлены в больницу

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Утром 27 ноября в одном из цехов завода «Синтез-каучук» в Стерлитамаке произошел пожар.

По данным пресс-службы МЧС по региону, загорелся изопентан. Причиной стала протечка в 20-кубовой емкости с продуктом.

- Происходит выгорание продукта методом выжигания, угрозы нет, - говорится в сообщении.

Огонь удалось быстро локализовать, понадобилось четыре лафетных ствола. Известно, что в результате ЧП никто не погиб, однако трех людей доставили в больницу для осмотра.

Экстренные службы продолжают работу на предприятии. Подробности происшествия уточняются.