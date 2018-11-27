Аэропорт «Уфа» обслужил 3-хмиллионного пассажира

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-27T10:43:06+03:00

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Уфимский аэропорт преодолел отметку в три миллиона человек. Именно столько пассажиров воздушная гавань обслужила за этот год. Для сравнения в прошлом году пассажиропоток составил 2,8 млн человек.

Стать трехмиллионным пассажиром посчастливилось уфимцу Юлаю Мамбетову. Он вылетел утренним рейсом авиакомпании «Азимут» в Краснодар.

Авиакомпания подарила мужчине сертификат на бесплатный перелет «туда-обратно» на два лица по любому маршруту «Азимута», а аэропорт – сертификат на бесплатное парковочное место на три месяца и на обслуживание в бизнес-зале терминала внутренних авиалиний.

В пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что отметка в три миллиона – знаковая для аэропорта. Пассажиропоток с каждым годом растет. С начала 2018-го уже было перевезено на 17% больше людей, чем за этот же период прошлого года.

За десять месяцев воздушные суда приземлялись и взлетали отсюда более 14 тысяч раз.