Аэропорт «Уфа» обслужил 3-хмиллионного пассажира
Уфимский аэропорт преодолел отметку в три миллиона человек. Именно столько пассажиров воздушная гавань обслужила за этот год. Для сравнения в прошлом году пассажиропоток составил 2,8 млн человек.
Стать трехмиллионным пассажиром посчастливилось уфимцу Юлаю Мамбетову. Он вылетел утренним рейсом авиакомпании «Азимут» в Краснодар.
Авиакомпания подарила мужчине сертификат на бесплатный перелет «туда-обратно» на два лица по любому маршруту «Азимута», а аэропорт – сертификат на бесплатное парковочное место на три месяца и на обслуживание в бизнес-зале терминала внутренних авиалиний.
В пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что отметка в три миллиона – знаковая для аэропорта. Пассажиропоток с каждым годом растет. С начала 2018-го уже было перевезено на 17% больше людей, чем за этот же период прошлого года.
За десять месяцев воздушные суда приземлялись и взлетали отсюда более 14 тысяч раз.