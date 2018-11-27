2018-11-27T12:08:00+03:00
Происшествия

Два нетрезвых уфимца напугали людей муляжом гранаты

Парни хвастались им в общежитии
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Управление Росгвардии по БашкирииФото: Управление Росгвардии по Башкирии
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Вчера около 7 часов вечера жильцы малосемейки на улице Бессонова в Уфе вызвали сотрудников Росгвардии. Люди рассказали, что на четвертом этаже дома распивают алкоголь два парня с гранатой.

Росгвардейцы и правда обнаружили там нетрезвую парочку. Один из участников застолья подтвердил – да, у него есть при себе гранта, но это муляж. В пресс-службе ведомства уточнили, что уфимца досмотрели и изъяли учебную гранату «Ф-1».

- Взрывоопасности муляж не представляет, - констатировал осмотревший объект ОМОН.

Эвакуировать здание не пришлось.

Тем не менее обоих граждан задержали, 23-летние несудимые прежде уфимцы были доставлены в полицию. Там и решат их дальнейшую судьбу.

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