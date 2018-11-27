Два нетрезвых уфимца напугали людей муляжом гранаты
Вчера около 7 часов вечера жильцы малосемейки на улице Бессонова в Уфе вызвали сотрудников Росгвардии. Люди рассказали, что на четвертом этаже дома распивают алкоголь два парня с гранатой.
Росгвардейцы и правда обнаружили там нетрезвую парочку. Один из участников застолья подтвердил – да, у него есть при себе гранта, но это муляж. В пресс-службе ведомства уточнили, что уфимца досмотрели и изъяли учебную гранату «Ф-1».
- Взрывоопасности муляж не представляет, - констатировал осмотревший объект ОМОН.
Эвакуировать здание не пришлось.
Тем не менее обоих граждан задержали, 23-летние несудимые прежде уфимцы были доставлены в полицию. Там и решат их дальнейшую судьбу.