«Хочется верить, что жив»: в Башкирии разыскивают 55-летнего Леонида Самойлова

СЕГОДНЯ 11:29 2018-11-27T12:22:46+03:00

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В Башкирии родные и близкие разыскивают 55-летнего жителя Дюртюлинского района Леонида Самойлова. Мужчина пропал еще 23 ноября в районе Исмаиловского затона, где находился по работе.

- У нас есть две версии, куда Леонид мог пропасть, - рассказывают родственники мужчины. Первая версия: он упал с теплохода, на котором работал электриком в воду. Но водолазы уже несколько дней обследуют местность, все же это не река – а затон, но тело до сих пор не обнаружено.

Вторая версия, которой стараются придерживаться родственники Самойлова, мужчина просто сошел с теплохода и, никого не предупредив, отправился по своим делам.

- Странно, конечно, что он никому ничего не сказал, но хочется верить, что Леонид жив, - вздыхают родные. – Мы уже обратились с заявлением в полицию и ждем новостей.

Приметы: На вид 50-55 лет, рост около 167 см, телосложение среднее, волосы темные, слегка вьющиеся.

Был одет: темно-синие штаны, светлые зимние сапоги, рабочая красно-синяя куртка со светоотражающими элементами и надписью « БашВолготанкер» на спине. Возможно, был в очках.

Если вам что-то известно о местонахождении Леонида Самойлова, просьба обратиться по номерам 8(962)528-84-70; 8(987)134-96-33 или в полицию.

ОФИЦИАЛЬНО

Таинственным исчезновением судового электрика заинтересовалась Гострудинспекция Башкирии, которая уже начала расследование несчастного случая.

- На данный момент меры, принятые по розыску, результатов не дали, - сообщили в ведомстве. - Обстоятельства происшествия уточняются.