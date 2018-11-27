Уфимский артист получил травму в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 08:27 2018-11-27T08:27:53+03:00

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Знаменитый тенор из Башкирии Ильгам Валиев получил травму во время выступления на сцене Екатеринбургского академического театра оперы и балета.

Неприятный инцидент произошел во время спектакля «Кармен», где Ильгам исполнял партию Дона Хосе. Постановка содержит немало трюков и драк, во время одной из таких сцен артист и пострадал.

- Все драки и трюки нам ставил профессиональный каскадёр и мастер по рукопашному бою... и все было доведено до автоматизма… Сколько раз пели этот спектакль и никогда не было такого, всегда драки проходили без крови. Но в этот раз что-то пошло не так, я получил травму, повреждены верхняя и сильнее всего нижняя губа, а что случилось, понять не могу никак, - пишет тенор на своей страничке в социальных сетях.

Прерывать выступление заслуженном артисту, к счастью, не пришлось. По его словам, спектакль спасла врач-фониатр театра Ирина Сулла. Именно она оказала певцу первую помощь, а затем отвезла в травмпункт, где ему наложили швы. За это артист выразил ей искреннюю благодарность.

Сейчас Ильгам Валиев уже в Уфе. Здесь его также осмотрел хирург.

- Все будет хорошо, просто придётся две недели не петь, - констатировал тенор.

Поклонники певца желают ему в социальных сетях скорейшего выздоровления.

- Поправляйтесь скорее, дорогой Ильгам! - пишут ему фанаты со всей страны.