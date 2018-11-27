В Уфе отчим набросился с ножом на пасынка-подростка

СЕГОДНЯ 08:34 2018-11-27T08:34:46+03:00

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Вопиющий случай произошел накануне вечером, 26 ноября. В одну из больниц Уфы был доставлен подросток лет 12-13 с ножевым ранением руки.

Как сообщает Ufa1.ru, порез был довольно глубоким, мальчику пришлось наложить швы.

К счастью, жизнь его вне опасности.

В беседе с врачами школьник поведал, что у него разгорелся конфликт с отчимом. Мужчина вышел из себя и ранил пасынка ножом. Что стало причиной такой ярости, не известно. Не понятно также, где мать ребенка. В больницу подростка доставили без сопровождения близких.

Искать ответы на эти вопросы предстоит полиции.