2018-11-27T07:51:48+03:00
Общество

Новым пресс-секретарем мэрии Уфы стал Марсель Байдавлетов

Об этом было объявлено сегодня
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Он сменил на этом посту Камиля ЮлаеваОн сменил на этом посту Камиля ЮлаеваФото: Рустем АХУНОВ
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В мэрии Уфы продолжаются кадровые перестановки. Следом за главами городских районов сменилось и руководство пресс-службы администрации.

Сегодня на оперативном совещании был представлен новый пресс-секретарь мэрии. Им стал Марсель Байдавлетов. Он заменил на этом посту Камиля Юлаева, возглавлявшего пресс-службу при Иреке Ялалове.

В администрации Уфы сообщают, что новый пресс-секретарь родом из поселка Ермолаево Куюргазинского района. Он окончил БашГУ и успел поработать в управлении пресс-службы и информации главы Башкирии, а также на каналах «Юлдаш» и ГТРК «Башкортостан».

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