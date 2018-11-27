Новым пресс-секретарем мэрии Уфы стал Марсель Байдавлетов

СЕГОДНЯ 07:51 2018-11-27T07:51:48+03:00

Он сменил на этом посту Камиля Юлаева Фото: Рустем АХУНОВ

Об этом было объявлено сегодня

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В мэрии Уфы продолжаются кадровые перестановки. Следом за главами городских районов сменилось и руководство пресс-службы администрации.

Сегодня на оперативном совещании был представлен новый пресс-секретарь мэрии. Им стал Марсель Байдавлетов. Он заменил на этом посту Камиля Юлаева, возглавлявшего пресс-службу при Иреке Ялалове.

В администрации Уфы сообщают, что новый пресс-секретарь родом из поселка Ермолаево Куюргазинского района. Он окончил БашГУ и успел поработать в управлении пресс-службы и информации главы Башкирии, а также на каналах «Юлдаш» и ГТРК «Башкортостан».