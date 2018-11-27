2018-11-27T09:06:05+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии столкнулись «десятка» и «Форд»: есть погибший

Еще четверо пострадали
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Госавтоинспекция по республикеФото: Госавтоинспекция по республике
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Один человек погиб и четверо пострадали в аварии, случившейся утром 26 ноября. Около 9:00 на трассе Уфа-Янаул в Бирском районе столкнулись две попутные машины.

По данным Госавтоинспекции республики, 50-летний водитель «десятки» задел при движении «Форд Фокус». Иномарку отбросило на «встречку», где по счастливой случайности не было других машин, а затем и вовсе - в кювет.

Прибывшая на место скорая помощь забрала четверых пассажиров ВАЗа и 36-летнего мужчину из «Форда». К сожалению, по дороге в больницу один из пострадавших – 59-летний пассажир отечественного авто – скончался.

Фото: Госавтоинспекция по республике

Фото: Госавтоинспекция по республике

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