В Башкирии под колесами иномарки погибла 44-летняя женщина
Она переходила дорогу в неположенном месте
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
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Утром 26 ноября в Янаульском районе Башкирии была насмерть сбита женщина. По сообщению региональной Госавтоинспекции, 44-летняя местная жительница намеревалась перейти дорогу Нефтекамск-Янаул. В этот момент по трассе ехала Toyota Corolla под управлением жителя ХМАО. Затормозить тот не успел - женщина оказалась под колесами.
48-летний водитель позже пояснил, что пешеход выбрала для перехода участок, где нет «зебры».
К сожалению, полученные при наезде травмы оказались слишком серьезными, пострадавшая умерла до приезда «скорой».
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии