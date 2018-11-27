В Башкирии под колесами иномарки погибла 44-летняя женщина

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-27T10:08:30+03:00

Она переходила дорогу в неположенном месте

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Утром 26 ноября в Янаульском районе Башкирии была насмерть сбита женщина. По сообщению региональной Госавтоинспекции, 44-летняя местная жительница намеревалась перейти дорогу Нефтекамск-Янаул. В этот момент по трассе ехала Toyota Corolla под управлением жителя ХМАО. Затормозить тот не успел - женщина оказалась под колесами.

48-летний водитель позже пояснил, что пешеход выбрала для перехода участок, где нет «зебры».

К сожалению, полученные при наезде травмы оказались слишком серьезными, пострадавшая умерла до приезда «скорой».