Все уфимские автобусы подключат к ГЛОНАСС до 15 декабря
Власти города продолжают работу по улучшению рынка перевозок
В каждом уфимском автобусе будет стоять датчик ГЛОНАСС
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В уфимской мэрии рассказали, что все городские автобусы подключат к навигационной системе ГЛОНАСС до 15 декабря.
Напомним, что благодаря данной системе власти города и республики смогут в режиме реального времени отслеживать местонахождение транспорта. Уже на основе этих данных, соответствующие структуры смогут выстраивать полноценную систему маршрутов.
Ранее в Уфе представали проект новой маршрутной сети, которая будет учитывать уход с рынка нелегальных перевозчиков.
По словам начальника управления транспорта и связи Уфы Александра Федосова, новая система будет установлена во всех уфимских автобусах к 15 декабря 2018 года