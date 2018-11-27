В Уфе предлагают создать карту закарстованности

СЕГОДНЯ 07:07 2018-11-27T07:07:37+03:00

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Власти Уфы хотят создать карту закарстованности башкирской столицы.

Напомним, что на прошлой неделе в Уфе случился обвал грунта на улице Болотной в Нижегородке. К счастью, никто из жителей микрорайона не пострадал. В глубокую яму провалились два автомобиля, которые вскоре вытащили спасатели.

Руководитель главного управления архитектуры и градостроительства Олег Байдин отметил, что в условиях особенностей грунта, на котором стоит Уфа, обновленная карта закарстованности просто необходима в целях безопаности.