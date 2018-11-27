2018-11-27T06:55:24+03:00
Общество

В мэрии рассказали, когда в Уфе появятся новые автобусы «Башавтотранса»

Закупки пройдут в первом квартале 2019 года
Рустем АХУНОВ
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Стало известно, когда в Уфе появятся новые автобусыСтало известно, когда в Уфе появятся новые автобусы
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В уфимской администрации рассказали, что новые автобусы «Башавтотранса» появятся в Уфе не ранее первого квартала 2019 года.

Напомним, что прошло уже более месяца активной борьбы властей республики с уфимскими нелегальными перевозчиками. В мэрии отчитались о промежуточных результатах «войны».

- Сейчас на улицах Уфы работают порядка 2600 перевозчиков. 2100 частых, 310 автобусов «Башавтотранса», 80 троллейбусов и 110 трамваев. Отслеживать все маршруты мы сможем после того, как всех подключим к системе «ГЛОНАСС». По нашим данным, новые автобусы «Башавтотранса» появятся в Уфе не ранее первого квартала 2019 года, - расскзала Андрей Федосов.

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