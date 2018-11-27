Молодая уфимка получит 120 тысяч рублей от «Башавтотранса»

СЕГОДНЯ 06:23 2018-11-27T06:23:03+03:00

ДТП произошло еще в 2015 году

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Компания «Башавтотранс» выплатит пострадавшей в ДТП 25-летней уфимке 120 тысяч рублей моральной компенсации.

В прокуратуре Орджоникидзевского района Уфы рассказали, что сама авария произошла еще в 2015 году. По данным следствия, тогда водитель автобуса государственного перевозчика совершил наезд на молодую девушку.

Из-за серьезных травм головы и позвоночника пострадавшая была вынуждена бросить учебу. Девушка обратилась в суд.

В итоге судья встал на сторону истца. С ответчика в лице госперевозчика взыщут 120 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.