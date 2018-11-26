2018-11-26T20:55:04+03:00
Происшествия

Уфимские полицейские нашли того, кто ворует канализационные люки

Мужчину задержали
Рустем АХУНОВ
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В Уфе полицейские поймали жулика, воровавшего канализационные люкиВ Уфе полицейские поймали жулика, воровавшего канализационные люки
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В Уфе полицейские поймали мужчину, воровавшего канализационные люки.

Напомним, что на минувшей неделе в Уфе произошло сразу два инцидента, в которых пострадали дети, упавшие в открытые канализационные люки. Глава Башкирии и мэр Уфы решили усилить борьбу с такого рода происшествиями.

Полицейские Уфы помогли им в этом деле. Так, в Ленинском районе Уфы они поймали 43-летнего бездомного жулика, который признался в краже сразу трех канализационных люка. Украденное он сдал в пункт приема металла.

По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.

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