Уфимские полицейские нашли того, кто ворует канализационные люки
Мужчину задержали
В Уфе полицейские поймали жулика, воровавшего канализационные люки
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В Уфе полицейские поймали мужчину, воровавшего канализационные люки.
Напомним, что на минувшей неделе в Уфе произошло сразу два инцидента, в которых пострадали дети, упавшие в открытые канализационные люки. Глава Башкирии и мэр Уфы решили усилить борьбу с такого рода происшествиями.
Полицейские Уфы помогли им в этом деле. Так, в Ленинском районе Уфы они поймали 43-летнего бездомного жулика, который признался в краже сразу трех канализационных люка. Украденное он сдал в пункт приема металла.
По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.