Радий Хабиров провел «Транспортный час»
Глава республики обсудил проблемы дорожной инфраструктуры
Радий Хабиров в Уфе провел «Транспортный час»
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров вместе с коллегами провел «Транспортный час», на котором обсудил проблемы дорожной инфраструктуры.
Глава региона отметил, что подобные мероприятия он будет проводить каждый месяц.
- Территория у нас большая. Башкортостан второй регион по протяженности дорог. Поэтому вопросы транспорта для нас важны, - заявил Хабиров.
На совещании обсудили самые разные проекты, связанные с транспортом и дорогами. Например, строительство Восточного выезда, мостов, ремонт дорог и вокзала Уфы.