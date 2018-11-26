2018-11-26T20:10:05+03:00
Политика

Радий Хабиров провел «Транспортный час»

Глава республики обсудил проблемы дорожной инфраструктуры
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров в Уфе провел «Транспортный час»Радий Хабиров в Уфе провел «Транспортный час»
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров вместе с коллегами провел «Транспортный час», на котором обсудил проблемы дорожной инфраструктуры.

Глава региона отметил, что подобные мероприятия он будет проводить каждый месяц.

- Территория у нас большая. Башкортостан второй регион по протяженности дорог. Поэтому вопросы транспорта для нас важны, - заявил Хабиров.

На совещании обсудили самые разные проекты, связанные с транспортом и дорогами. Например, строительство Восточного выезда, мостов, ремонт дорог и вокзала Уфы.

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