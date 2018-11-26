СЕГОДНЯ 19:01 2018-11-26T19:01:18+03:00

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Мошенники обманули родственников погибшего красноармейца из Башкирии на 40 тысяч рублей, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Внук красноармейца рассказал журналистам, что с ним связался «волонтеры», которые убедили, что старший лейтенант Рысяьн Усманов погиб в окопе в Калининградской области. После этого «добровольцы» перестали выходить на связь, объяснив это тем, что их поймали сотрудники ФСБ, которые якобы приняли «волонтеров» за «черных копателей».

Уже после они пообещали доставить останки красноармейца в Башкирии. Под разными предлогами они выманили у родственников погибшего порядка 40 тысяч рублей – на топливо и ремонт машины. Разумеется, в республику жулики так и не приехали.