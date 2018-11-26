2018-11-26T19:01:18+03:00
Происшествия

Мошенники обманули родственников погибшего красноармейца из Башкирии

Жулики получили порядка 40 тысяч рублей
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Жулики обманули родственников погибшего красноармейца из БашкирииЖулики обманули родственников погибшего красноармейца из Башкирии
Изменить размер текста:

Мошенники обманули родственников погибшего красноармейца из Башкирии на 40 тысяч рублей, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Внук красноармейца рассказал журналистам, что с ним связался «волонтеры», которые убедили, что старший лейтенант Рысяьн Усманов погиб в окопе в Калининградской области. После этого «добровольцы» перестали выходить на связь, объяснив это тем, что их поймали сотрудники ФСБ, которые якобы приняли «волонтеров» за «черных копателей».

Уже после они пообещали доставить останки красноармейца в Башкирии. Под разными предлогами они выманили у родственников погибшего порядка 40 тысяч рублей – на топливо и ремонт машины. Разумеется, в республику жулики так и не приехали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе выступили «Бурановские бабушки»
В Уфе пропала 22-летняя Марина Сагитова
Радий Хабиров отчитал руководителя госкомтранса Башкирии
44-летняя уфимка зарезала пожилого соседа
Стали известны личности женщины и ее дочери, погибших в аварии в Башкирии
Прокурор Уфы Владлен Михайленко покинул свой пост
В городе Октябрьский представили новый кроссовер LADA XRAY Cross
11-летняя девочка из Башкирии выжила после падения с пятого этажа
«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний
В Уфе на IT-форуме «Смарт-регион 2018» представили Промышленный Интернет вещей
В Уфе пожарные эвакуировали 1,5 тысячи человек из торгового центра
Новогоднее настроение начинается с выставки-ярмарки!
Стало известно, где нашли 10-летнего пропавшего школьника в Башкирии
В Башкирии приставы закрыли нелегальную свалку
Адвокат Салавата Галиева, обвиняемого в изнасиловании, подал ходатайство с требованием освободить бывшего полицейского
Стали известны самые опасные дороги Башкирии
В Стерлитамаке открыли движение по мосту через Белую
Стали известны подробности исчезновения в Башкирии 34-летнего Букура Смаила
Ульфат Мустафин призвал срочно проверять пункты приема металла
Радий Хабиров озвучил новые кадровые изменения в правительстве республики