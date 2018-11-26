2018-11-26T19:57:40+03:00
Происшествия

В Уфе пропала 22-летняя Марина Сагитова

Девушка вышла к зубному врачу
Рустем АХУНОВ
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В Уфе разыскивают 22-летнюю Марину СагитовуВ Уфе разыскивают 22-летнюю Марину Сагитову
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В центре Уфы пропала 22-летняя Марина Сагитова, которая вышла к зубному врачу.

Известно, что девушка пропала утром 26 ноября. По словам родственников, она вышла к зубному врачу, а после перестала выходить на связь с близкими. Последний раз ее видели в районе улиц Карла Маркса и Достоевского.

Приметы пропавшей: рост примерно 165 сантиметров, волосы светлые кудрявые, на вид 15-16 лет.

Была одета: бело-голубая куртка, черные штаны, зимняя шапка с надписью «Сочи».

Если вы увидели эту девушку, пожалуйста, сообщите об этом ее родным по телефону 8-989-953-65-75.

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