В Уфе пропала 22-летняя Марина Сагитова
Девушка вышла к зубному врачу
В Уфе разыскивают 22-летнюю Марину Сагитову
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В центре Уфы пропала 22-летняя Марина Сагитова, которая вышла к зубному врачу.
Известно, что девушка пропала утром 26 ноября. По словам родственников, она вышла к зубному врачу, а после перестала выходить на связь с близкими. Последний раз ее видели в районе улиц Карла Маркса и Достоевского.
Приметы пропавшей: рост примерно 165 сантиметров, волосы светлые кудрявые, на вид 15-16 лет.
Была одета: бело-голубая куртка, черные штаны, зимняя шапка с надписью «Сочи».
Если вы увидели эту девушку, пожалуйста, сообщите об этом ее родным по телефону 8-989-953-65-75.