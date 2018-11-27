В Уфе полицейские задержали двух «шоколадных» воров

СЕГОДНЯ 05:53 2018-11-27T05:53:44+03:00

В Уфе полицейских поймали двух подростков, укравших шоколада на шесть тысяч рублей

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Уфимские полицейские поймали двух парней, укравших шоколада более чем на шесть тысяч рублей.

По данным полицейских, сладости украли двое подростков – 16 и 17 лет. Они зашли в один из магазинов в Кировском районе под видом обычных покупателей. Выждав удобный момент, они стащили из торгового зала семь коробок с шоколадками, на общую сумму более чем в шесть тысяч рублей.

Вскоре любителей сладкого задержали сотрудники уголовного розыска МВД. Сейчас оба воришки находятся под подпиской о невыезде. Их поступок уже классифицировали по признакам уголовной статьи «Кража».