2018-11-27T05:53:44+03:00
Происшествия

В Уфе полицейские задержали двух «шоколадных» воров

Сладости стащили подростки
Рустем АХУНОВ
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В Уфе полицейских поймали двух подростков, укравших шоколада на шесть тысяч рублейВ Уфе полицейских поймали двух подростков, укравших шоколада на шесть тысяч рублей
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Уфимские полицейские поймали двух парней, укравших шоколада более чем на шесть тысяч рублей.

По данным полицейских, сладости украли двое подростков – 16 и 17 лет. Они зашли в один из магазинов в Кировском районе под видом обычных покупателей. Выждав удобный момент, они стащили из торгового зала семь коробок с шоколадками, на общую сумму более чем в шесть тысяч рублей.

Вскоре любителей сладкого задержали сотрудники уголовного розыска МВД. Сейчас оба воришки находятся под подпиской о невыезде. Их поступок уже классифицировали по признакам уголовной статьи «Кража».

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