Стали известны личности женщины и ее дочери, погибших в аварии в Башкирии

СЕГОДНЯ 15:11 2018-11-26T15:11:42+03:00

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23 ноября на автодороге Уфа-Бирск-Янаул столкнулись «Шевроле Нива» и ВАЗ-2108. Как ранее сообщала «Комсомолка», в результате аварии 19-летний водитель «восьмерки», его два пассажира, 37-летняя женщина и ее 17-летняя дочь, были доставлены в больницу. К сожалению, через некоторое время обе пассажирки скончались.

Стали известны личности погибших жительниц Благовещенска. Ими оказались 37-летняя Людмила и ее дочь Катерина. Врачи сделали все, что смогли, но травмы оказались сильнее. У Людмилы осталась маленькая дочь Ксения, ее забрала к себе бабушка.

- У нас на этом месте постоянно аварии происходят, причем довольно серьезные. Там знак висит – ограничение скорости 40 км/ч. «Девятка» на обгон пошла, - пишут местные жители.

17-летняя Катерина ровно месяц до своей смерти опубликовала у себя на странице в социальных сетях стихотворение.

«В этот день тебя будут любить все. В этот день всем будет не хватать тебя. В этот день все захотят поговорить с тобой. В этот день все будут говорить, какой ты хороший. Ты спрашиваешь, что это за день? День твоей смерти».

В ДТП пострадали также пассажиры «Шевроле» - 33-летняя супруга водителя и ее семилетний сын.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным погибших.