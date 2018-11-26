44-летняя уфимка зарезала пожилого соседа

СЕГОДНЯ 16:03 2018-11-26T16:03:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Уфы зарезала своего 72-летнего собутыльника.

В Следкоме Башкирии рассказали, что инцидент произошел в Советском районе Уфы. 24 ноября 72-летний мужчина позвал в гости 44-летнюю соседку, с которой начал распивать спиртные напитки.

Вскоре между участниками пьянки случился конфликт. В один момент гостья не смогла сдержаться, и ударила соседа ножом в живот. Несчастный скончался на месте происшествия. После этого убийца сама пришла в полицию и во всем призналась.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас обвиняемая находится под стражей.