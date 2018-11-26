2018-11-26T16:03:51+03:00
Происшествия

44-летняя уфимка зарезала пожилого соседа

Конфликт случился во время пьянки
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Пьяная уфимка зарезала своего соседаПьяная уфимка зарезала своего соседа
Изменить размер текста:

Жительница Уфы зарезала своего 72-летнего собутыльника.

В Следкоме Башкирии рассказали, что инцидент произошел в Советском районе Уфы. 24 ноября 72-летний мужчина позвал в гости 44-летнюю соседку, с которой начал распивать спиртные напитки.

Вскоре между участниками пьянки случился конфликт. В один момент гостья не смогла сдержаться, и ударила соседа ножом в живот. Несчастный скончался на месте происшествия. После этого убийца сама пришла в полицию и во всем призналась.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас обвиняемая находится под стражей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радий Хабиров отчитал руководителя госкомтранса Башкирии
Стали известны личности женщины и ее дочери, погибших в аварии в Башкирии
Прокурор Уфы Владлен Михайленко покинул свой пост
В городе Октябрьский представили новый кроссовер LADA XRAY Cross
11-летняя девочка из Башкирии выжила после падения с пятого этажа
«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний
В Уфе на IT-форуме «Смарт-регион 2018» представили Промышленный Интернет вещей
В Уфе пожарные эвакуировали 1,5 тысячи человек из торгового центра
Новогоднее настроение начинается с выставки-ярмарки!
Стало известно, где нашли 10-летнего пропавшего школьника в Башкирии
В Башкирии приставы закрыли нелегальную свалку
Адвокат Салавата Галиева, обвиняемого в изнасиловании, подал ходатайство с требованием освободить бывшего полицейского
Стали известны самые опасные дороги Башкирии
В Стерлитамаке открыли движение по мосту через Белую
Стали известны подробности исчезновения в Башкирии 34-летнего Букура Смаила
Ульфат Мустафин призвал срочно проверять пункты приема металла
Радий Хабиров озвучил новые кадровые изменения в правительстве республики