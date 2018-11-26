Прокурор Уфы Владлен Михайленко покинул свой пост
У мужчины закончился срок пребывания на должности
Прокурор Уфы покинул свой пост
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Главный прокурор Уфы Владлен Михайленко покинул пост в надзорном ведомстве.
Напомним, что место в прокуратуре башкирской столице Михайленко получил еще в 2013 году. Согласно правилам, он не мог находиться на столь высоком посту более пяти лет. Официально в отставку он отправился еще 23 ноября. Сейчас обязанности Михайленко исполняет его заместитель – Рустам Шайбаков.
До того, как стать прокурором Уфы Михайленко работал природоохранным прокурором Нефтекамска и трудился в прокуратуре Калининского района башкирской столицы.