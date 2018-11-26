2018-11-26T13:36:54+03:00
Происшествия

11-летняя девочка из Башкирии выжила после падения с пятого этажа

Сыщики начали доследственную проверку
Рустем АХУНОВ
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Следователи проверят падения школьницы из окна пятого этажа уфимской больницыСледователи проверят падения школьницы из окна пятого этажа уфимской больницы
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11-летняя девочка из Башкирии выжила после падения из окна пятого этажа.

Известно, что несчастная выпала из окна пятого этажа уфимской больницы еще 23 ноября. В следкоме рассказали, что о случившемся немедленно сообщили стражам порядка. Девочке сразу же оказали медицинскую помощь.

На оперативном совещании главы Башкирии глава госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям рассказал, что сейчас пострадавшая находится в реанимации.

В следкоме Башкирии по факту случившегося начали доследственную проверку.

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