11-летняя девочка из Башкирии выжила после падения с пятого этажа
Сыщики начали доследственную проверку
Следователи проверят падения школьницы из окна пятого этажа уфимской больницы
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11-летняя девочка из Башкирии выжила после падения из окна пятого этажа.
Известно, что несчастная выпала из окна пятого этажа уфимской больницы еще 23 ноября. В следкоме рассказали, что о случившемся немедленно сообщили стражам порядка. Девочке сразу же оказали медицинскую помощь.
На оперативном совещании главы Башкирии глава госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям рассказал, что сейчас пострадавшая находится в реанимации.
В следкоме Башкирии по факту случившегося начали доследственную проверку.