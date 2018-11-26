В Уфе пожарные эвакуировали 1,5 тысячи человек из торгового центра
На месте проводились учения
В Уфе пожарные эвакуировали 1,5 тысячи человек из торгового центра
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В Уфе пожарные эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Гостиный двор».
По данным МЧС республики, здание в срочном порядке покинули порядка 1,5 тысячи человек. На место немедленно прибыли все аварийные службы.
К счастью, ситуация оказалась неопасной. Дело в том, что администрация торгового центра проводила плановые учения противопожарной безопасности.
Во время эвакуации сотрудники аварийных служб проверили готовность работы средств пожарной сигнализации, кранов и гидрантов.
После окончания учений все сотрудники торгового центра вернулись на свои рабочие места.