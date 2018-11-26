СЕГОДНЯ 13:05 2018-11-26T13:05:14+03:00

В Уфе пожарные эвакуировали 1,5 тысячи человек из торгового центра

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В Уфе пожарные эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Гостиный двор».

По данным МЧС республики, здание в срочном порядке покинули порядка 1,5 тысячи человек. На место немедленно прибыли все аварийные службы.

К счастью, ситуация оказалась неопасной. Дело в том, что администрация торгового центра проводила плановые учения противопожарной безопасности.

Во время эвакуации сотрудники аварийных служб проверили готовность работы средств пожарной сигнализации, кранов и гидрантов.

После окончания учений все сотрудники торгового центра вернулись на свои рабочие места.