2018-11-26T13:05:14+03:00
Происшествия

В Уфе пожарные эвакуировали 1,5 тысячи человек из торгового центра

На месте проводились учения
Рустем АХУНОВ
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В Уфе пожарные эвакуировали 1,5 тысячи человек из торгового центраВ Уфе пожарные эвакуировали 1,5 тысячи человек из торгового центра
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В Уфе пожарные эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Гостиный двор».

По данным МЧС республики, здание в срочном порядке покинули порядка 1,5 тысячи человек. На место немедленно прибыли все аварийные службы.

К счастью, ситуация оказалась неопасной. Дело в том, что администрация торгового центра проводила плановые учения противопожарной безопасности.

Во время эвакуации сотрудники аварийных служб проверили готовность работы средств пожарной сигнализации, кранов и гидрантов.

После окончания учений все сотрудники торгового центра вернулись на свои рабочие места.

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