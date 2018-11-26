2018-11-26T12:49:25+03:00
Общество

Стало известно, где нашли 10-летнего пропавшего школьника в Башкирии

Мальчика искали всю ночь волонтеры и полиция
Эльвина АПАРИНА
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24 ноября в селе Казаяк Иглинского района потерялся десятилетний мальчик. В 16.30 он ушел из дома, но назад так и не вернулся. Телефона у мальчика с собой не было, и обеспокоенные родственники немедленно обратились за помощью в полицию и к поисковикам-волонтерам. Поиски ребенка продолжались всю ночь, и под утро добровольцы поделились радостной новостью – Найден, жив.

В пресс-службе МВД рассказали подробности поисков. Оказалось, что мальчик по пути домой решил заглянуть к соседям, с которыми знакомы его родители. Супруги накормили школьника и спросили, в курсе ли его мама и папа, где он находится. Ребенок ответил, что родители знают и лег у них спать на печке. Но оказалось, что мама и папа не знали, где их сын.

Поиски шли всю ночь, к счастью, они завершились благополучно.

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