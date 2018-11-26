2018-11-26T12:07:48+03:00
Происшествия

В Башкирии приставы закрыли нелегальную свалку

Полигон устроили в Мишкинском районе республики
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии приставы закрыли нелегальную свалкуВ Башкирии приставы закрыли нелегальную свалку
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В Башкирии судебные приставы закрыли несанкционированную свалку твердых отходов.

По информации ведомства, неизвестные люди организовали нелегальную свалку на территории Чураевского сельсовета в Мишкинском районе республики. У местных властей не было документов о соответствии земли санитарным нормам, кроме того, свалка не была внесена в специальный государственный реестр.

Роспотребнадзор обратился в суд с требованием закрыть свалку. В итоге дело дошло до судебных приставов, которые на 90 дней прекратили деятельность свалки.

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