В Башкирии приставы закрыли нелегальную свалку

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-26T12:07:48+03:00

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В Башкирии судебные приставы закрыли несанкционированную свалку твердых отходов.

По информации ведомства, неизвестные люди организовали нелегальную свалку на территории Чураевского сельсовета в Мишкинском районе республики. У местных властей не было документов о соответствии земли санитарным нормам, кроме того, свалка не была внесена в специальный государственный реестр.

Роспотребнадзор обратился в суд с требованием закрыть свалку. В итоге дело дошло до судебных приставов, которые на 90 дней прекратили деятельность свалки.