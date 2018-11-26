В Башкирии приставы закрыли нелегальную свалку
Полигон устроили в Мишкинском районе республики
В Башкирии приставы закрыли нелегальную свалку
Изменить размер текста:
В Башкирии судебные приставы закрыли несанкционированную свалку твердых отходов.
По информации ведомства, неизвестные люди организовали нелегальную свалку на территории Чураевского сельсовета в Мишкинском районе республики. У местных властей не было документов о соответствии земли санитарным нормам, кроме того, свалка не была внесена в специальный государственный реестр.
Роспотребнадзор обратился в суд с требованием закрыть свалку. В итоге дело дошло до судебных приставов, которые на 90 дней прекратили деятельность свалки.