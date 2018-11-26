2018-11-26T10:57:29+03:00
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Стали известны самые опасные дороги Башкирии

Данные озвучили в «Башстате»
Рустем АХУНОВ
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Эксперты озвучили список самых опасных дорог БашкирииЭксперты озвучили список самых опасных дорог Башкирии
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Специалисты «Башстата» назвали самые опасные дороги республики.

По данным портала «UfacityNews», за первые девять месяцев 2018 года на дорогах Башкирии погибло 325 человек. Жутковатую статистику озвучили на недавнем собрании по обеспечению безопасности дорожного движения.

В итоге самыми смертельными дорогами стали трассы Уфа-Оренбург и М5 «Урал». 80% пострадавших в авариях на этих дорогах погибают на месте.

Напомним, что Радий Хабиров намерен вести политику снижения количества ДТП на трассах Башкирии. Для этого он постоянно контролирует госкомстранс и ГИБДД республики.

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