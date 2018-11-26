СЕГОДНЯ 10:04 2018-11-26T10:04:32+03:00

В Стерлитамаке открыли движение по мосту через Белую

Пока проезд возможен только для легковых автомобилей

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В Стерлитамаке открыли движение для легковых автомобилей по мосту через реку Белую.

Фотографии выложили в соцсети местные жители. Автор снимков напоминает, что сейчас по отремонтированному посту могут ездить только легковые автомобили.

Напомним, что первый раз стерлитамакский мост через Белую закрыли на ремонт еще в сентябре 2018 года. После этого власти города запустили движение по одной полосе моста, но вскоре на конструкции образовалась трещина. В связи с этим проезд решили перекрыть полностью, и на участке начался полноценный ремонт.

Мэр Стерлитамака, в свою очередь, заявлял, что перекрытие моста вызвало временные неудобства для всех жителей города.