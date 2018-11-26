2018-11-26T09:21:29+03:00
Общество

Стали известны подробности исчезновения в Башкирии 34-летнего Букура Смаила

О марокканце нет вестей уже с 11 ноября
Эльвина АПАРИНА
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11 ноября в селе Иглино пропал 34-летний Букур Смаил, мужчина поздно вечером вышел из дома и не вернулся. Его телефон выключен. Обеспокоенная супруга Лариса обратилась в полицию и к волонтерам, но поиски не дают никаких результатов.

- Бывало, он уходил из дома пару раз после ссоры, но через несколько часов возвращался. В этот раз он услышал, что я разговариваю по телефону с подругой, говорила ей, что он работу найти не может. Потом слышу – взял куртку и вышел из дома. Так и не вернулся. Мы состоим в официальном браке полтора года, детей нет. Его пожилые родители, отцу 85 лет, матери 78, звонят почти каждый день, просят найти сына. Сильно переживают, у мамы сердце болит, - говорит женщина.

Приметы: рост 160, волосы чёрные кудрявые, глаза карие.

Был одет в куртку темную с мехом, темно-синие тёплые спортивные штаны.

Если вам известно о местонахождении Бускура, сообщите в полицию.

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