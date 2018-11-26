2018-11-26T17:11:30+03:00
Политика

Радий Хабиров отчитал руководителя госкомтранса Башкирии

Врио главы региона потребовал установить дополнительные видеокамеры на дорогах
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хаибиров потребовал принять меры по сокращению смертности на дорогах республики. Он отметил, что госкомтранс региона и ГИБДД по Башкирии четко знают, где находятся самые аварийные участки дорог. Как выяснилось, наибольшая смертность на 138 участках дорог, из которых семь расположены на федеральных трассах, а остальные 131 – на республиканских дорогах.

- Жизнь такова, и это большой опыт, написанный кровью, о том, что если начинают проводить профилактику именно на этих участках, там количество ДТП уменьшается. Я жду от вас предложений, Тимур Рафисович (руководитель госкомтранса Башкирии – прим. ред.), - заявил Хабиров.

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